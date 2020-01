Londerzeel neemt tijdelijke veiligheidsmaatregelen op dag van bijeenkomst buurtbewoners SHVM

30 januari 2020

17u03 0 Londerzeel Op vrijdag 31 januari worden verschillende tijdelijke veiligheidsmaatregelen genomen in in het kader van de gebeurtenissen die zich voordeden op vrijdag 24 januari. Dat meldt de gemeente. Diezelfde dag zullen enkele buurtbewoners ook samenkomen aan de bibliotheek, om naar eigen zeggen op een vreedzame manier te tonen dat ze de feiten die zich die bewuste vrijdag afspeelden, niet langer accepteren.

Eerder deze week kondigden buurtbewoners van Londerzeel aan dat ze een bijeenkomst zullen houden. In een privé-groep op Facebook genaamd ‘Avondwandeling op 31/1’, nodigde een bezorgde burger andere buurtbewoners uit om aanstaande vrijdag samen te troepen aan de bibliotheek van de gemeente. Meteen ontstond er ongerustheid bij de lokale politie en bij de burgemeester, maar volgens de initiatiefnemers is er geen reden tot paniek.“Het is zeker niet de bedoeling om over te gaan tot geweld”, klonk het. “We gaan allemaal samen iets drinken in een cafeetje. Mochten we enkele jongeren opmerken die opnieuw amok beginnen maken en overgaan tot een gevecht, zoals dat de laatste dagen iedere keer het geval was, dan zullen we zeker aan de politie vragen of we hen op een bepaalde manier kunnen bijstaan. Nogmaals: dit is geen lynchpartij. Het is eerder een bewustzijnscampagne”, aldus een van de initiatiefnemers.

Bushaltes en parking

Toch neemt de gemeente het zekere voor het onzekere. Zo zullen bushalte Dorpsstraat, gelegen in de Molenstraat ter hoogte van de laadkaai van de Aldi, en bushalte Chrysantenlaan (in de stationsstraat aan de inrit van de Argo-site) gesloten zijn. En dit tot het einde van de busdienst. Reizigers hebben wel nog de mogelijkheid om op te stappen aan Londerzeel station of aan bushalte Tramstraat, gelegen in de Linde.

Daarnaast kunnen winkeliers vanaf 14 uur de inrit van de parking van warenhuizen Aldi en Colruyt niet meer oprijden via de Molenstraat en zal deze gesloten blijven tot de sluitingstijd van de winkels die zich op diezelfde parking bevinden. Via de inrit langs Stationsstraat is de parking wel bereikbaar. De afritten blijven wel geopend.