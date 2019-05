Londerzeel krijgt eerste fietsstraat in centrum DBS

14u31 2 Londerzeel Vanaf maandag 1 juli worden de Dorpsstraat, Kerkstraat en Markt tot aan de Gildenstraat en Brusselsestraat omgevormd tot een fietsstraat. In het centrum van Londerzeel maken de kasseien en het drukke verkeer het de fietser sowieso niet gemakkelijk. Deze ingreep wordt door het gemeentebestuur omschreven als ‘een eerste stap in de goede richting’.

In een fietsstraat zijn auto’s en andere motorvoertuigen welkom, maar zijn fietsers koning. “Het éénrichtingsverkeer in de Dorpsstraat vanaf café Luyckx, Kerkstraat en Markt blijft behouden”, legt schepen van Mobiliteit Dimi Robbyns (LWD) uit. “Daar mag een fietser vanaf 1 juli de volledige rijbaan gebruiken. Auto’s of ander gemotoriseerd verkeer mogen in een fietsstraat een fietser niet inhalen en mogen niet sneller dan 30 km per uur rijden. Fietsers die in een éénrichtingsstraat tegen de richting in rijden, laten het verkeer uit de andere richting altijd door.”

Een fietsstraat herken je aan de verkeersborden F111 en F113. Deze borden worden telkens geplaatst bij het begin en het einde van de fietsstraat. Op de rijbaan zullen ook fietspictogrammen worden aangebracht als extra aanduiding.

Veiliger verkeer

De gemeente Londerzeel hoopt op deze manier meer inwoners te kunnen aansporen de fiets te nemen en de aantrekkingskracht van het dorpscentrum te vergroten. “De fietsstraat is geen oplossing voor de moeilijk begaanbare en berijdbare kasseien, maar is wel een eerste stap in de goede richting voor een veiliger verkeer in Londerzeel centrum. Door de lagere snelheid zal ook de geluidsoverlast van gemotoriseerd verkeer verminderen.”

Op donderdag 6 juni om 19.30 uur zijn alle buurtbewoners welkom op de bewonersvergadering over de fietsstraat. Zij worden hiervoor begin deze week uitgenodigd via een bewonersbrief.