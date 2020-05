Londerzeel krijgt 5G Light: “Ik ben er een koele minnaar van” Margo Koekoekx

29 mei 2020

15u23 0 Londerzeel Londerzeel krijgt 5G, daarmee is het Londerzeel krijgt 5G, daarmee is het één van de 26 gemeenten waar Proximus 5G Light uitrolt.

“Ik ben er een koele minnaar van”, zegt burgmeester Conny Moons (LWD). “Het is heel dubbel. Aan de ene kant is dit vooruitgang voor onze gemeente. Je kan dat ook niet tegengaan. Het is een aanpassing op de bestaande zendmasten waarvan ze nu 4G uitzenden. Aan de andere kant is er ook wat bezorgdheid. Gaat het effectief geen impact hebben op de gezondheid? Nu is het vooruitgang, maar soms kan te snelle vooruitgang ook achteruitgang zijn.”

Van protest is in elk geval geen sprake: “Ik kreeg uit geen enkele hoek negatieve reacties. Het is dan ook iets wat wij niet in de hand hebben als gemeente. De grond waar die palen op staan is ook niet van ons”, besluit Moons