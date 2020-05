Londerzeel kondigt heropening bibliotheek aan Margo Koekoekx

12 mei 2020

06u24 4 Londerzeel Vanaf 19 mei werkt de bibliotheek van Londerzeel ook met een afhaalsysteem. Dat bleek in omliggende gemeenten een groot succes. Je kan je keuze online en telefonisch doorgeven of je laten verrassen door het verrassingspakket.

Wie geen abonnement heeft: geen probleem, je kan gratis lidmaatschap aanvragen. Hetzelfde geldt voor een afgelopen lidmaatschap, dat wordt gratis verlengd.

Vanaf vandaag kunnen uitgeleende bibliotheekmaterialen opnieuw teruggebracht worden via de inleverbus. Daar is geen haast bij, want alle materialen worden automatisch verlengd tot 15 juni en er worden geen boetes aangerekend. Ook afgewerkte herbruikbare mondmaskers kunnen vanaf dan via diezelfde inleverbus binnengebracht worden, in een afgesloten verpakking.

Tot nu toe werd het personeel van de bib ingezet op andere diensten en kregen ze dringendere andere taken voor de kiezen. Zo belde onder andere een team enthousiast naar ouderen om na te gaan of ze hulp nodig hadden. Nu de coronacrisis iets lijkt in te perken kijken ze naar een voorzichtige heropstart van de bibliotheek.

Alle informatie staat op de website londerzeel.bibliotheek.be. Je vindt hier trouwens ook een leuk wandelverhaal voor de kids.