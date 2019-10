Londerzeel kleurt begraafplaatsen groen Margo Koekoekx

24 oktober 2019

18u05 1 Londerzeel Woensdag plantten de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, de gemeente Londerzeel en de funeraire werkgroep De Immortellen een lindeboom. Enkele historisch waardevolle graven werden hersteld en het kerkhof werd volledig geïnventariseerd. Nu beslist gemeente Londerzeel hoe ze het stuk verder gaan vergroenen.

Meer groen in het landschap, dat is het doel. Zodus ook op de begraafplaatsen. Het kerkhof van Londerzeel Sint-Jozef is een ideaal voorbeeld van een landelijk kerkhof. De Immortellen inventariseerde tot nu toe drie van de vijf kerkhoven afgelopen tien jaar. “Als provincie stimuleren en ondersteunen we het behoud van klein waardevol erfgoed, dat meestal niet beschermd is”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

Lydia Metdenancxt (70) gaf heel haar leven geschiedenis en Nederlands op middelbare school Virgo Sapiens en is lid van de Immortellen en helemaal in de ban van graven. Aan die graven hangt een hele cultuur op. “Wanneer je in verschillende landen kijkt naar de zerken, versieringen. Heel boeiend. Hier ligt bijvoorbeeld bekend figuur ‘Jefke Kiek’ begraven. Een echt volksfiguur. De bodem was hier te arm voor landbouw, hij kwam naar Londerzeel en begon er een kippenkwekerij. Vervolgens gingen velen hem na en nu hebben we nog steeds twee kippenkwekerijen”, vertelt Lydia.

Het is belangrijk dat graven met historische waarde behouden blijven en hieraan gekoppeld willen ze er een groener omgeving van maken. “We investeerden al 20.082 euro in dit project”, zegt Leen Van Aken, schepen voor begraafplaatsen. De volgende fase kan starten en daar was het planten van de boom een eerste stap in.