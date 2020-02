Londerzeel is nog op zoek naar animatoren voor speelpleinwerking MKV

14 februari 2020

16u55 0

In Londerzeel zijn ze creatief wat de dienst vrije tijd betreft. Zo lanceerden de medewerkers een filmpje om een oproep te doen naar vrijwilligers voor de speelpleinwerkingen in de paas- en zomervakantie. Het werkt in elk geval aanstekelijk. Voel jij je ook geroepen? Dan kan je je nog opgeven tot en met 17 februari. De voorwaarden staan opgelijst bij de video en op de gemeentelijke website.