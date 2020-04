Londerzeel geeft inspiratie om coronatijd door te komen Margo Koekoekx

10 april 2020

Gemeente Londerzeel lanceert UiTinHuis. Omdat het niet altijd even evident is om ‘in uw kot’ te blijven en de verveling misschien stilaan toeslaat, verzamelde de dienst vrije tijd Londerzeel allemaal leuke ideeën en applicaties. Die bundelden ze vervolgens op de gemeentelijke website. Wie wat inspiratie kan gebruiken surft best even naar www.londerzeel.be/uitinhuis.

De leukste tips en activiteiten staan opgelijst in vier categorieën: Blijven bewegen, Blijf elkaar ontmoeten, UiT in je kot en Tips voor kids.