Londerzeel en Zemst delen zandzakjes uit tegen wateroverlast SHVM

28 februari 2020

17u25 0 Londerzeel De gemeente Londerzeel heeft vrijdag enkele straten afgesloten omwille van wateroverlast. De gemeentelijke diensten peilden de voorbije dagen naar de waterstanden van zowel de Kleine als de Grote Molenbeek en besliste om het verkeer in enkele straten om te leiden via de N17. De gemeente deelt daarnaast zandzakjes uit aan de bewoners van de afgesloten straten.

Op donderdag 27 februari besliste de gemeente om rond 15 uur Kouhagen en Zwaantje af te sluiten voor het verkeer door de wateroverlast die de regen-en sneeuwval de voorbije dagen heeft veroorzaakt. Op vraag van burgemeester Conny Moons is de gemeentelijke veiligheidscel ook op vrijdag om 11 uur samengekomen. De veiligheidscel besliste om zowel de Kouterbaan, tussen de Broekstraat en Sneppelaar, als de Brusselsestraat af te sluiten voor het verkeer en om preventief gevulde zandzakjes uit te delen aan de bewoners van de straten. Die zandzakjes kunnen de bewoners vanaf 15 uur ophalen aan de glasbollen in de Maldersesteenweg en in de Brusselsestraat, ter hoogte van de Molenbeek aan Villa Van Assche. Het verkeer wordt omgeleid via de N17.

De meeste wachtbekkens hebben hun volledige capaciteit nog niet bereikt en geen enkele woning wordt op dit moment bedreigd.

Ook in Zemst deelt de gemeente zandzakjes uit. Dat doet ze nadat enkele inwoners hebben gemeld dat het water in de buurt van hun eigendom komt. Voor huizen die getroffen worden door het wassende water, kunnen inwoners zandzakjes ophalen bij het team Werken in Eigen Beheer op de Houtemsestraat in Eppegem.