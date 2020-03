Londerzeel creëert platform om dienstverleningen lokale handelaars samen te brengen Margo Koekoekx

31 maart 2020

11u28 0 Londerzeel Gemeente Londerzeel wil lokale handelaars een hart onder de riem steken. Dat doen ze door inspirerende ideeën van handelaren onderling samen te brengen en te bekijken hoe het economisch beleid hier rekening mee kan houden. Verder stellen ze een platform samen waar (online)dienstverlening opgesomd staat.

De gemeente doet een oproep naar zaken die een aangepaste dienstverlening hebben. Die kunnen zich registreren en komen vervolgens op een platform waar ze alle (online)dienstverleningen oplijsten.

Achter de schermen houden bestuur en handelaars contact via een besloten Facebookgroep die de originele naam ‘Londernemen’ meekreeg. In die Facebookgroep kunnen handelaars creatieve ideeën of suggesties doen. Op basis van wat daar uit komt kan de Gemeente het economisch beleid aanpassen aan de lokale behoeften.

Ademruimte

Als laatste bieden ze wat ademruimte wat de betaling van het standgeld op de wekelijkse markt, de belasting op reclamedrukwerk, de niet-officiële richtingaanwijzers en de taxivergunningen betreft. De gemeente geeft een betalingsuitstel tot en met september 2020.

handelaars met extra dienstverleningen kunnen zich hier registreren: https://www.londerzeel.be/steun-de-londerzeelse-ondernemers