Londerzeel bekijkt studieplek voor blokkers Margo Koekoekx

27 mei 2020

12u41 0 Londerzeel De blok staat voor de deur en dat brengt een zoektocht naar geschikte studeerplekken met zich mee. Op de gemeenteraad klinkt het hoopvol. Oppositiepartij N-VA kaartte dinsdag aan dat het een optie is om de bibliotheek open te stellen voor studenten. “We krijgen de vraag ook van studenten zelf en bekijken of we dit kunnen organiseren”, zegt Greet Segers (CD&V), schepen voor bibliotheek en onderwijs.

De nood aan studeerplekjes blijkt er dus effectief te zijn. “We vinden het dus een goed idee om deze in te richten, al zal dat niet in de bibliotheek zijn”, zegt Segers. “Die heropstart combineren met de aanwezigheid van studenten lijkt ons te veel op één plek.” Daarom kijken ze naar een andere optie: Gemeenschapscentrum Gerard Walschap in Londerzeel Sint-Jozef. “De WiFi is nagekeken maar we moeten nog afwachten wat de preventieadviseur zegt. Ook toezicht, de circulatie, hoe gaan de studenten een plekje kunnen reserveren en dergelijke. Dat bekijken we nog allemaal deze week. Pas als we gunstig antwoord krijgen van de adviseur kan het daar doorgaan. We zouden graag vanaf 2 juni operatief zijn”, aldus Greet Segers.

Hoeveel studenten er terecht zouden kunnen hangt al van het aantal vierkante meters die voorzien moeten worden en dergelijke. Nog even afwachten dus.