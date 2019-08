Londerzeel: “Aquaplaning A12 moet dringend aangepakt worden” DBS

23 augustus 2019

14u40 0 Londerzeel Na Meise dringt nu ook buurgemeente Londerzeel aan op een aanpak van de waterafvoer op de A12. De gemeente gaat een brief sturen naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de vraag om de meest kritieke punten dringend te evalueren en aan te pakken.

De vraag komt er naar aanleiding van het dodelijk ongeval op de A12 ter hoogte van Meise dat plaatsvond op zondag 18 augustus. De verkeersdeskundige besloot na de eerste vaststellingen dat het ongeval het gevolg was van wateroverlast.

“Het dodelijk ongeval vond plaats in Meise, maar kon evengoed op Londerzeels grondgebied gebeurd zijn of met slachtoffers die woonachtig zijn in onze gemeente”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD). “De A12 wordt beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer, maar uiteraard zijn wij evenzeer bezorgd over de veiligheid van alle weggebruikers op de A12.”

AWV liet naar aanleiding van het ongeval al weten dat het een inspectie ging uitvoeren op de betrokken plek en desgevallend maatregelen nemen.