Leerlingen Virgo Sapiens lopen stage in Hongaarse zorginstelling DBS

04 juni 2019

18u00 0 Londerzeel De leerlingen van het 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg van Virgo Sapiens zijn van 12 tot 25 mei op een bijzondere stage geweest in het Szent Erzébet Othon in het Hongaarse Ipolytölgyes.

Met de steun van de Europese Unie groeide dit project de voorbije jaren uit tot een toonaangevende ervaring voor zowel de leerlingen als de bewoners van deze instelling voor personen met een fysieke en/of mentale beperking. Het project illustreert dat reeds in het secundair onderwijs met veel ambitie kan worden gewerkt aan de professionalisering van zorgkundigen in een Europese context.

Ter voorbereiding hadden de leerlingen zich onder meer bekwaamd in de technieken van basale stimulatie. Door de zintuiglijke waarnemingen te prikkelen, konden de leerlingen zelfs de bewoners met de meest ernstige beperkingen de beste zorgen geven. Zeker in de Hongaarse context is deze ondersteuning meer dan welkom. Omgekeerd deden de leerlingen van Virgo Sapiens ervaringen op waaruit ze in de zorgsector ongetwijfeld nog vaak zullen putten.