Laatste weekend van Winterbar XXL komt eraan MKV

27 januari 2020

14u29 0 Londerzeel De Winterbar XXL zit er bijna op. Het laatste weekend staat voor de deur en dat gaan Greg Camerlinckx en zijn team op dezelfde manier afsluiten als ze begonnen zijn eind november: met DJ Ronny Retro.

Greg blikt tevreden terug op de weekends die al passeerden en kijkt reikhalzend uit naar het komende weekend om nog één keer alles te geven. “In het algemeen ben ik super tevreden en kan ik van deze eerste editie zeker zeggen dat het een succes was. Af en toe was er wat minder volk dan verwacht, andere keren konden we amper volgen. Het waren drukke, maar voldane weekends.”

Onlangs had hij een evaluatievergadering met de gemeente Londerzeel waarbij ook politie en brandweer aanwezig waren. Alles bleek in orde. “Daar was ik zeker blij mee. De tweede editie lijkt intussen al een feit. Ik heb al een paar mondelinge afspraken om enkele samenwerkingen nog eens over te doen”, aldus Camerlinckx.

Erg lang gaan de Londerzelenaren niet op hun honger moeten zitten. Er zitten plannen in de pijplijn om in maart, april en mei ook evenementen in een thema te organiseren. “Even stevig als de Winterbar XXL zal het niet zijn, maar ik wil de mensen hier toch geregeld leuke evenementen kunnen bieden.”