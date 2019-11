Laatste sneeuwvlokjes leggen voor opening Winterbar XXL in Londerzeel MKV

29 november 2019

20u00 4 Londerzeel Zaterdag 30 november geven ze in zaal ‘t Centrum dé aftrap van de Winterbar in Londerzeel. Greg Camerlinckx (32), die de zaak bijna een jaar geleden overnam, wou eens iets anders dan een event dat één dag duurt en besloot voor een ander concept te gaan. Het event zal 8 weken duren en dat in op en top après-ski-sfeer.

Momenteel leggen Greg en zijn team de laatste hand aan decoratie en kleinigheden om de winterbar klaar voor de start te maken. “Mensen gaan het gevoel hebben dat ze aan de chalet beneden aan de skipiste aankomen en daar gaat het feest losbarsten. Voor dat feestje zorgen trouwens DJ’s Ronny Retro , Pietie en Massiv. Zij gaan het dak eraf blazen!”, klinkt Greg vol enthousiasme. “Het zal fout maar goed zijn!” Het horecapersoneel heeft afgelopen weken moeten meegaan met de zotte ideeën. Gelukkig was er de firma ‘Alter Ego’ die voor het decor zorgde.

Vanaf 20 uur zijn alle 18-plussers welkom tijdens de opening van de Winterbar XXL. De inkom is de hele avond gratis, net als de pintjes tussen 20 en 21 uur. Meer informatie op de Facebookpagina Opening Winterbar Londerzeel. De place to be is Markt 10 in 1840 Londerzeel.