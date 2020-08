Kerk opent deuren voor verkoeling Margo Koekoekx

12 augustus 2020

11u14 0 Londerzeel Gemeente Londerzeel besliste om woensdag 12 augustus en vrijdag 14 augustus te openen tussen 14u en 19u. Niet om een dienst bij te wonen, wel om verkoeling te brengen.

Tijdens de boven genoemde momenten kan je terecht in de kerken op Londerzeels grondgebied. Daar staan waterflesjes klaar en ligt enige lectuur op je te wachten. Heb je het moeilijk om te verkoelen en ben je hier naarstig naar op zoek. Dan weet je wat te doen! Vergeet zeker geen mondmasker mee te nemen. Indien de anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden moet je dit dragen.

Ook handgels staan klaar om je handen te ontsmetten en indien je van een flesje drinkt, neem je het ook mee naar huis omwille van de coronamaatregelen.

De gemeente doet ook nog volgende oproep: Heb je een vraag of zoek je hulp als gevolg van de aanhoudende hitte, of ken je iemand die extra hulp kan gebruiken? Neem contact op met het Zorgloket via zorgloket@londerzeel.be of bel 052 30 36 16.