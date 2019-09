Kathy Steenackers (27) spot Free Willy na haar beroerte amper drie jaar geleden Margo Koekoekx

11 september 2019

13u36 1 Londerzeel Donderdag 12 september maak je kennis met Kathy in ‘Over winnaars’. In dit programma gaat Koen Wauters samen met mensen met een fysieke beperking tot het uiterste om hun passie of droom waar te maken. In 2016 overkwam Kathy het ergste. Op haar 24ste kreeg ze een beroerte en raakte de rechterkant van haar lichaam verlamd. Nu, drie jaar later, gaat ze nog steeds drie keer per week naar haar therapeut, kan ze opnieuw zelfstandig met de auto rijden en werkt ze één dag per week als vrijwilliger achter de schermen bij VTM.

Via de organisatie U/Turn, een organisatie waar mindervaliden extreem avontuurlijke reizen kunnen maken, rolt Kathy in het programma ‘Over Winnaars’. Na twee kennismakingsgesprekken werd ze tijdens een etentje met haar broer Tom en zus Kelly verrast door Koen Wauters met de boodschap dat ze samen voor haar droom gingen: met de kajak walvissen spotten in Canada. “Hier moest ik niet over twijfelen. Dit wou ik zo graag!”, aldus Kathy.

Opnieuw naar de kajak-les

Ter voorbereiding zijn ze vier keer naar de Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel gegaan. Onder begeleiding van maar liefst twee kampioenen werden Koen en Kathy klaargestoomd. Er kwam zelfs een speciale handschoen aan te pas om de peddel optimaal te kunnen vasthouden met haar rechterhand. Daarna konden ze aan hun trip beginnen. Na een lange vlucht, een halve dag rijden en een ferry-trip van anderhalf uur kwamen ze aan op hun bestemming. De derde dag gingen ze dan meteen kajakken. “Ik zag zoveel walvissen, ‘Free Willy’ en dolfijnen. Echt ongelooflijk! Die reis kunnen ze me nooit meer afpakken. Het is een droom die uitkwam!”, klinkt het bij een stralende Kathy. “Koen is zo lief, behulpzaam en eigenlijk echt grappig. Heel de ploeg was trouwens super.”

Tweede kans

“Ik zie het als een tweede kans. Veel mensen krijgen die spijtig genoeg niet. Alles wat ik wil doen kan ik nog, het gaat gewoon trager. Tot voor de vakantie ging ik nog elke dag naar de therapie. Nu nog drie keer per week. Ik fiets elke keer tot daar. 10 kilometer heen en 10 terug. Koen heeft dat zelfs eens meegedaan”, klinkt het bij Kathy. De steun van vrienden en familie hebben ongelooflijk geholpen om niet bij de pakken te blijven zitten en die tweede kans te grijpen. Ze heeft sinds 1 september haar eigen aangepaste auto en is er gisteren zelfs voor het eerst mee gaan werken aan de Medialaan te Vilvoorde. Hier is ze sinds kort aan de slag nadat ze een originele motivatieboodschap stuurde. Opgeven staat niet in haar woordenboek. “De rechterhelft van mijn lichaam blijft tintelen en mijn spraak is nog vertraagd maar als ik in augustus zelf voor het eerst naar de opnames van een jaar geleden keek, hoorde ik al een heel groot verschil met nu”, vertelt ze. Door haar positieve instelling en sterk karakter blijft ze erop vooruitgaan. Ook geeft ze via haar Instagram tips aan mensen met een fysieke beperking, bijvoorbeeld hoe je een dienblad kan aanpassen wanneer je slechts één hand kan gebruiken.

