Kartonafval in vuilniswagen vat vuur SHVM

21 februari 2020

13u04 1 Londerzeel Een vuilnisophaler is vrijdagmiddag in Londerzeel tijdens zijn rustpauze opgeschrikt door een brand in zijn vuilniswagen. Er vielen geen gewonden bij het incident.

De man parkeerde zich rond 12 uur in Hoogveld met zijn vuilniswagen, waar op dat moment papier en karton in aanwezig waren, aan het voetbalveld van Royal Londerzeel S.K. voor een rustpauze. Even later merkte de man brand op in de wagen, en belde daarop meteen de brandweer. Bij aankomst van de brandweer had de vuilnisophaler al het papier en karton al op de parking van het voetbalveld uitgeladen. De vuilniswagen raakte niet beschadigd door het vuur. Hoe de brand precies is ontstaan, is tot nu toe nog onbekend. Wel zou de brand een accidentele oorzaak kennen.