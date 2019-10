Kandidaten gezocht voor sportkampioenenviering Margo Koekoekx

09 oktober 2019

10u13 0

Londerzeel zet op 6 december haar sportkampioen van het jaar in de bloemetjes. Momenteel kan je je inschrijven om hiervoor in aanmerking te komen.

Je moet wel voldoen aan vier eisen: Je sport in een club in Londerzeel of je woont in Londerzeel. Je bent in het bezit gekomen van een gouden, zilveren of bronzen medaille en dat was op provinciaal, nationaal of wereldniveau. Je verdiende de medaille het afgelopen sportjaar tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019? Vier keer ja? Dan is het hoog tijd om je op te geven door een mailtje te sturen naar: sport@londerzeel.be. Doe dit voor 15 november en wie weet ben jij de nieuwe sportkampioen van Londerzeel.