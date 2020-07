Julikermis in Londerzeel centrum gaat niet door Margo Koekoekx

23 juli 2020

18u18 0

Gemeente Londerzeel past uiteindelijk toch voor de ‘Julikermis’ in het centrum. “Spijtig, dat wel. Maar een wijze beslissing van het gemeentebestuur gezien het aantal coronabesmettingen in België terug toeneemt. We willen geen enkel risico nemen ten koste van de volksgezondheid”, dat bericht stuurde de gemeente vandaag de wereld in.

Vanaf komend weekend is het afdekken van neus en mond verplicht in publieke gebouwen, op markten, brocantes en kermissen, in horecazaken - behalve aan tafel - en op alle drukke plaatsen, privé of publiek.