Jongerenbende valt vrouwen aan: “Ze schopten me en scholden me uit” Volgens een slachtoffer gaat het om dezelfde bende als die van de vechtpartij SHVM

13 maart 2020

15u31 1582 Londerzeel Een vrouw uit Londerzeel heeft klacht ingediend nadat een tiental jongeren haar en een andere vrouw hebben vernederd en verwond. Twee jongeren schopten haar meerdere malen en scholden het slachtoffer uit voor “vuile stinkende blanke”. Volgens het slachtoffer zou het gaan om dezelfde jongeren die eind januari bij een Een vrouw uit Londerzeel heeft klacht ingediend nadat een tiental jongeren haar en een andere vrouw hebben vernederd en verwond. Twee jongeren schopten haar meerdere malen en scholden het slachtoffer uit voor “vuile stinkende blanke”. Volgens het slachtoffer zou het gaan om dezelfde jongeren die eind januari bij een vechtpartij betrokken waren.

Woensdag merkte Annick een roepende vrouw op aan de Colruyt in Londerzeel. “De vrouw zag hoe een groepje jongeren een grijze Audi had vernield door elkaar tegen de wagen te duwen. De auto bleef achter met een aantal blutsen en krassen. De vrouw riep dat ze ermee moesten kappen, waarop de bende haar omsingelde en ermee dreigde haar gsm af te pakken en stuk te slaan, omdat ze vermoedden dat de vrouw alles had gefilmd en foto’s had genomen.”

Intimidatie

Annick probeerde tussenbeide te komen, maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. “Ik stond op een gegeven moment neus tegen neus met de jongeren. Twee van hen gaven me verschillende keren schoppen.” Maar daar bleef het volgens Annick niet bij. “Ze begonnen ons te intimideren en te kleineren. Enkelen onder hen lachten me uit omdat ik ‘maar’ met een Renault Clio rijd en omdat ik mijn inkopen in de Aldi doe. Daarnaast begonnen ze snoepjes naar me te gooien en scholden ze me uit voor ‘vuile stinkende blanke’. Enkele passanten zagen alles gebeuren, maar niemand die ons kwam helpen.”

Terroriserende gedrag

“Ondertussen belde de andere vrouw de politie op, die vervolgens ter plaatse kwam. De bende had zich intussen verschanst in de bibliotheek en hield ons in de gaten. Even later kwam de leider van de bende recht op de politie af. Ik was bang dat hij de andere vrouw opnieuw zou aanvallen, maar dat deed hij niet. De agent ondervroeg hem, en een vriendin van me en ik reden naar het politiekantoor.”

Annick diende vrijdagmiddag klacht in tegen de groep. Ze is het terroriserende gedrag van de bende meer dan beu. “Dit is een dorp waar vrede moet heersen. We willen tonen dat we niet bang zijn van hen. De bende blijft maar groeien, en dat kan ik niet meer verkroppen. Ik hoop dat de buurtbewoners en onze kinderen weer veilig over straat kunnen lopen.”

Burgemeester Conny Moons laat weten dat ze de zaak zeer serieus neemt. “Of het inderdaad dezelfde jongeren zijn van tijdens de vechtpartij, kan ik nog niet bevestigen. Maar als blijkt dat het om dezelfde personen gaat, zal ik er desnoods opnieuw het parket bij betrekken.”