Jongeren gaan tekeer op automaten in Londerzeel. Daders geïdentificeerd Margo Koekoekx Amber Gys

12 augustus 2020

10u25 2 Londerzeel Drie jongeren gingen maandagochtend om 4u45 ‘s ochtends los op de automaten van De Passage. Door het delen van de beelden op sociale media wist de eigenaar de identiteit van de jongeren te achterhalen.

In De Passage staan verschillende automaten waar je drank, kant-en-klare maaltijden, brood en andere levensmiddelen vindt. Op de camerabeelden zag Wilfried wat er zich die ochtend had afgespeeld. Daarop is te zien het drietal tekeer gaat op de automaten. “Gelukkig was er geen schade aan de automaten waar ze tegen schopten. Die gaan al 22 jaar lang mee. De enige schade was de bus ontsmettingsgel die ze losrukten en leegspoten”, vertelt eigenaar Wilfried Pas (61).

Wilfried postte de camerabeelden van het gebeuren op Facebook. “Dat werd meteen vaak gedeeld. Daardoor kwam ik snel te weten wie de drie daders waren. Ze mogen een bezoekje van de politie verwachten”, laat hij weten. Eens hij hun identiteit kende, haalde hij het bericht met de beelden offline.