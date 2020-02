Jongeren betrokken bij drugshandel en vechtpartijen alweer op vrije voeten: “Verschrikkelijk wraakroepend” WHW SHVM

12 februari 2020

14u05 0 Londerzeel De acht jonge verdachten die opgepakt werden voor drugshandel en diefstallen zijn alweer op vrije voeten. De jeugdrechter liet hen vrij onder voorwaarden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. Ze kregen huisarrest en het verbod om contact te hebben met elkaar. De meesten van hen waren ook betrokken bij de massale vechtpartij aan de Colruyt, die viraal ging.

Na een grootscheepse politie-actie waarbij 25 agenten betrokken waren, konden zondagochtend zes minderjarigen en twee meerderjarigen opgepakt worden. Er werden zeven gelijktijdige huiszoekingen uitgevoerd in Londerzeel, Meise en Grimbergen. Tijdens die huiszoekingen werd een hoeveelheid drugs aangetroffen, waaronder cannabis, hasj en XTC. Daarnaast trof de politie een aanzienlijke geldsom aan. Bovendien stuitte de politie op een gasfles met lachgas, een luchtdrukpistool en een gestolen gsm-toestel.

Snapchatgroep

Acht jongeren werden opgepakt, waaronder enkele jongens tussen de 16 en 17 jaar oud en enkele meerderjarigen, die allen betrokken waren bij de verkoop van drugs. Verder was een aantal van hen ook betrokken bij de overlast die onlangs veroorzaakt werd zowel in het centrum van Meise als Londerzeel, waaronder de vechtpartijen die zich op 25 december voordeden op de parking van Colruyt en de bibliotheek van Londerzeel. Beelden van de massale vechtpartij deden al snel de ronde op de sociale media en gaven aanleiding tot heel wat onrust binnen de gemeente. De jongeren communiceerden in een Snapchatgroep met de naam ‘Londerzeel1840' met elkaar over hun criminele activiteiten.

Een dag later zijn de verdachten alweer op vrije voeten. De jeugdrechter liet hen vrij. Wel kregen ze voorwaarden opgelegd zoals een huisarrest en contactverbod. Volgens bronnen bij het gerecht heeft de vrijlating te maken met de overvolle instellingen.

Burgemeester van Londerzeel Conny Moons reageert verontwaardigd op het nieuws. “Als dat inderdaad de reden is voor de voorwaardelijke vrijlating, dan is dat heel pijnlijk en is het een roep vanuit justitie en vanuit ons naar het departement Welzijn om daar meer budgetten te investeren. Dit is verschrikkelijk wraakroepend. Ik kan alleen maar zeggen dat onze politiezone, in samenspraak met het parket, heel hard gewerkt heeft.”