Jobstudente ‘The Chickenman’ hielp overvallers: werkstraf van 120 uur Wouter Hertogs

26 februari 2020

14u48 1 Londerzeel Bij de overval op kippenkraam ‘The Chickenman’ bleek de jobstudente die er werkte, L.B., betrokken te zijn. Samen met de chauffeur moest ze woensdagnamiddag verschijnen in de correctionele rechtbank. Ze werd nu veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur.

Op 19 oktober 2017 werd het bekende kippenkraam ‘The Chickenman’ overvallen door twee gewapende mannen net toen Maaike, de vrouw van eigenaar Sven, het kippenkraam wilde sluiten. De vrouw wilde zich verzetten, maar kreeg een paar rake klappen. De mannen gingen heel agressief te werk. Maaike liep een paar verwondingen op, nadat ze bedreigd werd met een pistool. Van jobstudente L.B. werd een oorbel afgerukt. De daders gingen aan de haal met de inhoud van de kassa.

Minderjarige overvallers

Zowel de uitbaatster als de jobstudente waren erg onder de indruk van de feiten, maar enige tijd later dook via Snapchat een filmpje op waarin de jobstudente te zien was in een auto met drie mannen die het geld van de overval verdeelden. Onderzoek van haar gsm wees ook uit dat ze sms’en had uitgewisseld met de overvaller. Geconfronteerd met die elementen bekende het meisje al snel dat vrienden van haar achter de overval zaten en dat zij hen cruciale informatie had gegeven. De twee overvallers bleken minderjarigen, die al meermaals in aanraking met de jeugdrechter waren gekomen, maar de derde man, die chauffeur had gespeeld, was een meerderjarige vriend. Voor de rechtbank werd niet duidelijk van wie het initiatief voor de overval uitging. De chauffeur wees naar de jobstudente, maar zij betwistte. Het parket vroeg voor beiden 24 maanden cel, maar verzette zich niet tegen een werkstraf.

Onder druk

De verdediging van B. zag voldoende verzachtende omstandigheden. “Mijn cliënte ging destijds om met foute vrienden. Zware jongens die haar onder druk gezet hebben om mee te doen. Ze had wel nooit verwacht dat ze effectief die avond zouden toeslaan en al zeker niet dat ze dergelijk geweld zouden gebruiken”, aldus L.B.’s advocaat Kristof Lauwens. “Ze heeft trouwens haar volledige medewerking verleend aan het onderzoek. Ik wil ook aanstippen dat ze niet gedeeld heeft in de buit. Alles was al verdeeld.”

De rechter had oren naar de argumenten van de verdediging en gaf zowel B. als de chauffeur een werkstraf van 120 uur. Indien ze die niet uitvoeren binnen het jaar wacht hen een vervangende gevangenisstraf van 2 jaar.