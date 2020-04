Jo Baeyens leert jongeren Lonnesiels “Het was een ludiek idee, ons dialect mag niet verloren gaan” Margo Koekoekx

10 april 2020

19u03 0 Londerzeel Zelf is Jo Baeyens geboren en getogen Lonnesielse met een voorliefde voor het plaatselijke dialect. “Ik wou onze kleinzoon (3,5) graag tweetalig opvoeden maar hij is nog wat jong om naast het AN al het Lonnesiels dialect te leren”, lacht ze.

Gisteren postte de bibliotheek van Londerzeel een filmpje waar Jo een korte les Lonnesiels geeft op Youtube. Op één dag bekeken 1.700 mensen haar les. “De tweede is al opgenomen maar ik weet niet of ik genoeg stof ga hebben om heel de coronaperiode door te gaan. Het was een ludieke actie maar door de positieve reacties op het eerste filmpje kon een tweede moeilijk uitblijven”, zegt Jo.

In de eerste les leer je de werkwoorden hebben en zijn vervoegen. Wellen emme der in ellek geval van genoute.

Jongeren zijn fan

Vooral jongeren vinden het geweldig. “Toen we vorig jaar voor 75 jaar scouts op kamp gingen met alle generaties, merkte je de interesse van de jongeren. Doordat ook bijvoorbeeld mijn moeder en leeftijdgenoten langskwamen, kwam het dialect spontaan weer boven drijven. Het blijkt voor jongeren moeilijk te zijn bepaalde tweeklanken uit te spreken als je er niet mee opgroeide. Zelfs mijn eigen kinderen kunnen het niet echt, al kennen ze natuurlijk dialecte woorden. Ik sprak thuis nochtans altijd dialect maar hun vader niet. Enkel als ik heel kwaad was sprak ik plots AN”, lacht Jo.

Verbinden

Met haar lessen wil Jo een zo breed mogelijk publiek aanspreken. “Ik wil niet het perfecte voorbeeld zijn. Dat gaat ook niet. Twee straten verder wordt bij wijze van spreke een bepaald woord al net iets anders uitgesproken. Ook fonetisch schrijven is bijzonder moeilijk. Het doel is vooral om breed te gaan en mensen te verbinden, vandaar onze ludieke lesjes op YouTube. Een dialect is een stukje erfgoed dat niet mag uitsterven.”

Het idee om het dialect door te geven ontstond al jaren geleden. Tijdens een vrijgezellenfeest hadden ze haar al eens opdrachtjes laten geven aan de West-Vlaamse bruid in spé. Nu is het zover. Wie meer wil van dat, goed nieuws: in de toekomst mag je nog enkele lesjes verwachten. Thema’s als zegswijzen, rijmpjes en plekjes in Lonnesiel zullen nog aan bod komen.