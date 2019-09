Jeugdhuis krijgt al voor vierde keer dezelfde dief over de vloer: “Help ons die schurk te vatten!” SHVM

26 september 2019

21u17 0 Londerzeel Werknemers van jeugdhuis Onder De Toren deelden woensdagavond noodgedwongen een oproep op Facebook nadat ze voor de vierde keer op rij bestolen werden door een inbreker. “Help ons eindelijk de schurk te vatten die ons nu reeds enkele malen bezocht heeft.”

In de nacht van dinsdag op woensdag keerde de dief terug rond 2.30 uur. Volgens de voorzitter Jonas Thielemans maakte de inbreker het dak van het huis open en kroop op die manier naar binnen. “Hij was goed voorbereid”, zegt hij. “De dader had zelfs een zaag mee om de houten balken van het dak door te zagen.”

Naar aanleiding van de inbraak, deelde de organisatie gisterenavond een bericht op Facebook. “Afgelopen nacht is er jammer genoeg opnieuw ingebroken in ons jeugdhuis. Gelukkig viel de buit mee, hij is er met zo’n 100 euro in muntstukken vandoor. De boeman heeft wel wat schade aangericht. Daarom doen wij een oproep naar getuigen. Heeft u in de nacht van 24 op 25 september rond 3 uur iets verdacht opgemerkt aan ODT of op de Burcht? Neem dan contact met ons op, en help ons eindelijk de schurk te vatten die ons nu reeds enkele malen heeft bezocht.”

Ramen dichtgetimmerd

Jonas werkt al zo’n vier jaar in het jeugdhuis. Volgens hem is dit al de vierde inbraak. “En steeds door dezelfde man.” Tijdens de eerste inbraak ging de dader aan de haal met zo’n 2.200 euro, wat volgens de voorzitter een groot bedrag is voor een jeugdhuis. Na die eerste inbraak besloten de werknemers om enkele maatregelen te nemen, waaronder het dichttimmeren van de ramen. “Maar hij heeft nu dus een andere manier gevonden.”