Jef en Wiske zitten met een cavia probleem Hun eigen cavia’s konden het zo goed met elkaar vinden dat ze ondertussen 60 nakomelingen hebben MKV

18 februari 2020

16u30 4 Londerzeel In Steenhuffel zitten Marie-Louise Van der Stappen (66) en Jozef Van Praet (65), beter gekend als Jef en Wiske, met een teveel aan cavia's. Wel zestig! “We hadden tien jaar geleden gewoon onze eigen cavia’s maar gezien ze snel kweken is het nu niet meer bij te houden. Ik zet ze nochtans apart, maar het is blijkbaar altijd net te laat en dan blijken de vrouwkes alweer ‘vol’ te zitten. Er is geen houden meer aan”, zucht Wiske.

De dieren zitten buiten in een kot en in een volière. “Ze zijn het gewoon om buiten te zitten maar wel beschut. Mensen kunnen ze gratis afhalen na een telefoontje. De meeste zijn zwart gevlekt en we hebben zowel mannetjes als vrouwtjes te geef. Bij de vrouwtjes bestaat de kans wel dat ze zwanger zijn.”

Het VOC Malderen kan ze onmogelijk allemaal opvangen en deelde de oproep op Facebook “Wie wil gratis een cavia?”