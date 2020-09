Jamie Meseure en SK Londerzeel in vierde bekerronde tegen eerstenationaler Thes Sport: “Zouden graag in pot met eersteklassers komen” Adriaan Schepers

16 september 2020

19u28 0 Londerzeel Voor tweedenationaler SK Londerzeel staat er dit weekend nog geen competitiematch op het menu. Door de goede prestaties in de Croky Cup speelt het vrijdagavond in de vierde ronde thuis tegen Thes Sport uit eerste nationale. Nieuwkomer Jamie Meseure kijkt er alvast reikhalzend naar uit. Zeker omdat een volgende ronde mogelijk een match tegen een eersteklasser oplevert.

De competitieopener thuis tegen Cappellen werd verplaatst naar woensdagavond 23 september met aftrap om 20 uur. De bekermatch tegen Thes Sport wordt de eerste van drie matchen in een dikke week tijd.

Drukke tijden dus voor middenvelder Jamie Meseure en maats. “De match tegen Thes wordt een grote test voor ons. Dat was de vorige match tegen Gullegem ook, maar nu treffen we een ploeg uit een reeksje hoger. Op zich hebben we niets te verliezen tegen hen. Al weten we ook wel dat winst ons in de pot met de eersteklassers brengt. Iets wat ik bij Oosterzonen ook al meemaakte toen we het tegen Waasland-Beveren mochten opnemen. Ik denk dat we er klaar voor zijn.”

“De voorbereiding was lang, maar zorgde er wel voor dat we goed naar elkaar konden toegroeien met al die nieuwe spelers. Een evidentie is dat toch niet, maar de signalen zijn dus wel positief. De groep is kwalitatief sterk al is er nog de nodige progressiemarge. De drang naar matchen met inzet is groot en daar is de partij tegen Thes een goed voorbeeld van.”

Veel ambitie

Zelf kwam Meseure over van reeksgenoot Berchem, waar hij twee jaar actief was: “Ik heb bewust voor Londerzeel gekozen omdat het een ploeg is met veel ambitie. Iets wat ik de voorbije jaren toch was miste bij Berchem. Ze zijn hier aan nieuw project begonnen, maar wel één waar ik in geloof. Ook de rol van de trainer speelde een rol in mijn keuze. Ik speelde nog twee jaar onder hem bij Oosterzonen. We kenden er mooie tijden met een promotie. Het is een trainer die mij vertrouwen gaf en daar wil ik hem dit jaar weer veel voor teruggeven. Te beginnen dus al met de bekermatch en nadien in competitieverband, wat toch uiteindelijk nog altijd het grote doel is. We zullen over een dikke week al heel wat wijzer zijn. Maar ik heb er vertrouwen in. Het gaat een stevige start worden, maar conditioneel staan we sterk om er een mooi seizoen van te maken.”