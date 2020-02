Jaloerse ‘friend with benefits’ haalt twee keer uit: 1 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

27 februari 2020

17u06 0 Londerzeel Een man uit Vilvoorde riskeert 1 jaar cel met uitstel voor twee gewelddadige incidenten. Zelf ontkent hij bij hoog en laag iets met de feiten te maken te hebben.

Begin vorig jaar hadden H.L. en zijn vriendin een punt gezet achter hun relatie. Wel bleven ze nog even friends with benefits. Eén probleem: L. was stikjaloers. Geen goede eigenschap voor een friend with benefits en al snel kwam het tot stevige ruzies. Op 12 juli ontstak hij in woede in haar woning te Londerzeel toen hij hoorde dat enkele vrienden in haar woning waren geweest. Hij eiste haar gsm maar ze weigerde deze af te geven. Hierop nam hij de gsm met geweld af en sloeg het toestel kapot op haar hoofd. Uiteindelijk kon ze de woning ontvluchten en bij de buren de politie bellen. Drie dagen later, op 15 juli, stond L. opnieuw aan haar deur. Hij slaagde erin binnen te komen en sloeg zijn ex tot bloedens toe. De reden van zijn furie? “Hij was kwaad dat ze gedurfd had klacht in te dienen én ze was drie dagen onbereikbaar geweest. Niet moeilijk aangezien ze na de eerdere afranseling een hersenschudding had en dat hijzelf haar gsm had stukgeslagen waardoor ze natuurlijk niet bereikbaar was”, aldus het parket.

De man zelf ontkende ter zitting elke betrokkenheid. Op 12 juli was hij inderdaad bij zijn ex geweest maar was hij weggegaan omdat ze stomdronken was. “Wat er na zijn vertrek gebeurd is weet hij ook niet”, aldus zijn advocaat. Over de feiten van 15 juli rijzen er nog meer vragen volgens de verdediging. “Hij wist helemaal niet dat zij klacht had ingediend. De politie had hem in die drie dagen niet gebeld. Hoe zou hij dan kwaad kunnen zijn daarom?” Daarom wordt de vrijspraak gevraagd. Uitspraak op 26 maart.