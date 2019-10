Jaarmarkt en kermis in Malderen Margo Koekoekx

09 oktober 2019

Komend weekend is het weer zo ver. Dan is het tijd om samen naar de jaarmarkt en kermis te trekken in Malderen. Op zaterdag openen het College van burgemeester en schepenen, het jaarmarktcomité en de juryleden de jaarmarkt om 14u. Vanaf dan kan je kijken naar de prijskampen voor dieren, genieten van straatanimatie, ambachten bekijken, gaan kijken naar het optreden van Jonk en Aat en zo veel meer.

De academie houdt haar opendeurdag op zaterdag 12 oktober. Daar vind je een free podium terug en toonmomenten voor muziek en woord. Wie graag verder de kunstzinnige richting uitgaat kan eens een kijkje gaan nemen op de tentoonstelling van schilderijen op de site van Woonzorgcentrum Gildentuin.

Dit zijn slechts enkele activiteiten die hier staan uitgelicht. Ga zeker een kijkje nemen op de website voor alle informatie: www.londerzeel.be.