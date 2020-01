Inschrijvingen voor speelpleinen van start MKV

21 januari 2020

Inschrijvingen voor de speelpleinwerking zijn gestart. Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen weer terecht op de speelpleinen in de Chalet in de Holle Eikstraat.

Heb jij kids rondlopen tussen 3 en 12 jaar? Je kan hen inschrijven via de website Londerzeel.ticketgang.eu. Voor de inclusieve speelpleinwerking vraagt de gemeente je om je kind in te schrijven vóór zondag 1 maart 2020. Zo kunnen ze de nodige begeleiding op maat van het kind voorzien. Inschrijven voor de inclusieve speelpleinwerking doe je door een mail te sturen naar jeugd@londerzeel.be of te bellen naar 052 31 94 62.