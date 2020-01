Inge Favere zamelt spullen in voor Team Belgium for Australia in Londerzeel MKV

10 januari 2020

15u25 0 Londerzeel Inge Favere (30) uit Londerzeel startte ook een inzamelpunt voor materiaal dat de dieren in Australië kan helpen. “Er is vooral een grote nood aan nestjes voor jonge buideldieren. Zeker de binnenzakjes zijn erg nodig want die worden zo’n drie tot vier keer per dag vervangen.” De Facebookgroep Team Belgium for Australia had op enkele dagen 23.000 leden.

In het verzamelpunt is alles welkom. Zowel stoffen, brei- en haakpennen, wol als afgewerkt materiaal mogen gebracht worden. “Wie bijvoorbeeld geen materiaal heeft, maar wel wat kan handwerken kan hier ook materiaal komen ophalen om het vervolgens te verwerken en nadien weer in te leveren”, legt Inge uit.

De eerste lading zou 25 of 26 januari klaar moeten zijn om te verschepen. “Daarna stoppen wij niet maar doen we gewoon verder om een volgende lading voor februari klaar te maken.”

De enige manier om haar te contacteren verloopt tot nu via Facebook. “Gelukkig troepen veel mensen samen en zijn er dan altijd wel enkelen onder hen die wel actief zijn op sociale media.” Op die paar dagen tijd heeft Inge al vier opbergdozen vol materiaal en ze verwacht dat er vanaf het weekend nog veel meer bij zal komen.

23.000 leden

Ze is lid van internationale Facebookpagina’s wat naaien betreft. Het was daar dat mensen het idee lanceerden om zich in te zetten voor de dieren in Australië. Normaal maakt ze kledij en huishoudelijke spullen, nu staat alles in het teken van het dierenleed door de bosbranden. “We vonden elkaar via Facebook en richtten zo de groep Team Belgium for Australia op. We hadden al blij geweest met 100 leden, maar haalden nu op amper vijf dagen tijd 23.000 leden! Ongelooflijk!”

Alle informatie over hoe je de buidelzakjes of nestjes moet maken staat onder het tabblad ‘bestanden’ in hun groep op Facebook. Voor het inzamelen van materialen zijn ze vooral opzoek naar natuurlijke grondstoffen. Katoen en flanel zijn geschikte stoffen, alsook fleece, maar dat gebruiken ze dan voor de buitenkant.