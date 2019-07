In twee weken al 83 uitgeputte egeltjes door droogte in opvangcentrum: “Help dieren en plaats schaaltje water en potje droge kattenbrokken in tuin” Dimitri Berlanger

16 juli 2019

16u08 0 Londerzeel Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Malderen wordt de laatste weken overspoeld door jonge egeltjes. Dit jaar werden er al 164 binnengebracht, waarvan liefst 83 alleen al in de maand juli. De langdurige droogte speelt hen parten. Ook vorig jaar stelde men in het VOC hetzelfde fenomeen vast.

“Er is hier sprake van een enorme ‘egelboom’”, vertelt John Acke van het VOC. “Het zijn allemaal verzwakte jonge beestjes die overdag aan het ronddwalen waren op zoek naar eten en water. Het is niet zo warm als vorig jaar, maar er is wel opnieuw sprake van een langdurige droogte. Daardoor zitten regenwormen diep in de grond en ook naaktslakken zijn haast onvindbaar. En laat dat nu net hun favoriete voedsel zijn.”

Ook het gebrek aan water is problematisch. “Egels worden momenteel vaak teruggevonden in vijvers en waterputten. Als we er op tijd bij zijn, kunnen we hen nog redden. Egels kunnen zwemmen, maar niet oneindig. Dus raden we mensen die een vijver hebben aan om een plankje te voorzien zodat ze er toch uit geraken.”

Overdag op dool

Normaal laten egels zich enkel zien in het (schemer)donker. “Nu zijn ze overdag op de dool. Ze worden dan ook vaak platgereden op de baan. Als je een dier stil ziet liggen op het gazon in het midden van de dag, is er zeker iets mis.”

Het zijn vooral jonge egeltjes die het slachtoffer zijn van de droogte. “Zij zijn sneller uitgedroogd. De oudere dieren hebben er blijkbaar minder last van.”

Het is een fenomeen van de laatste twee jaar, stelt Acke vast. “Die droge periodes duren te lang. Vroeger zag je dit niet. Dan kwam er af en toe eens een egel binnen, maar was er zeker geen overrompeling zoals nu.”

Couveuse

De piepkleine egels zitten in plastic bakjes en worden warm gehouden in een couveuse. De dieren worden bij hun binnenkomst meteen verzorgd. “Eventuele teken worden eerst verwijderd en ze krijgen vocht toegediend. We geven ze ook gemalen kattenbrokken als voedsel. Na een paar dagen zijn de meeste terug aan de beterhand. Normaal laten we ze weer vrij als ze 600 gram wegen, maar nu zal dat al wat vroeger gebeuren gelet op de huidige overbevolking.”

Via deze weg wil Acke alle mensen met een hart voor eigen fauna oproepen om de egeltjes te helpen. “Als je een egel in de tuin hebt, plaats dan een schaaltje water en een potje droge kattenbrokken en help dit prachtige dier te overleven.”

In het VOC Is het overigens al het hele jaar enorm druk. “We vangen ongeveer 5.500 noodlijdende dieren per jaar op. De eerste helft van het jaar is pas achter de rug, en nu staat de teller van opgevangen dieren al op 4.342 exemplaren. Als deze tendens zich verder zet, dan zullen we de kaap van 6.000 te verzorgen dieren dus makkelijk overschrijden.”

Financieel moeilijk

De reden voor die massale toestroom is niet meteen te verklaren. “Wat we wel weten, is dat de massa op te vangen en te verzorgen dieren een handvol geld kost en we tot op heden geen eurocent meer steun van de overheid ontvangen. Die subsidie bedroeg slechts 27 procent van de totale werkingskost in 2018. We zien ons dus verplicht om heel wat evenementen te organiseren om geld in het laatje te brengen: eetfestijnen, een opendeurdag, een winterhappening,... Elke dag is een gevecht om financieel rond te komen.”