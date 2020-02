Het VOC kampt jaarlijks met 500 geringde duiven die de ‘liefhebbers’ achterlaten Margo Koekoekx

26 februari 2020

16u53 1 Londerzeel In Meise kreeg duivenmelker Bert Brouwers op één week tijd te maken met verschillende slachtoffers onder zijn duiven. Die waren te wijten aan het werk van een sperwer. Hebben we dan te maken met meer sperwers in de buurt en zoekt die zijn prooi steeds vaker in sportduiven? “Wij zien geen toename in het aantal sperwers, integendeel. Het aantal geringde duiven dat niet wordt opgehaald, stijgt echter wél”, klinkt het bij het Vogelopvangcentrum (VOC). Volgens hen heeft de duivenmelker uit Meise vooral veel pech gehad.

“Gemiddeld krijgen wij 3 a 4 sperwers per jaar binnen. Veel is dat niet en we zien eerder een lichte daling dan stijging waardoor we ervan kunnen uitgaan dat we geen toename aan sperwers in de buurt kennen. Verder moet je zeker ook weten dat enkel vrouwelijke sperwers in staat zijn om sportduiven te vangen. Dat die man verschillende duiven verloor is waarschijnlijk een kwestie van pech”, klinkt het bij de medewerkers.

500 achtergelaten duiven

Dat de man erom maalt doet hen enigzins ‘plezier’. Het is een teken dat hij om zijn dieren geeft want bij het VOC luiden ze de alarmbel. Op één jaar tijd blijven daar 400 tot 500 geringde duiven achter die niet werden opgehaald door de eigenaar. “Als hun duif verdwaalde of gekwetst is brengt ze niet meer op. Vaak krijgen wij te horen dat we ze mogen houden voor de soep of dat we het diertje de nek mogen omwringen. En dat noemt zich dan duivenliefhebber”, zegt Marc Van De Voorde met de nadruk op liefhebber.

“Misschien moeten we minister Ben Weyts vragen extra maatregelen te treffen. Dat eigenaars verplícht worden hun dieren op te halen of dat ze moeten instaan voor de kost aan euthanasie wanneer ze geen kans hebben op recupereren. Nu komt ook die kost op onze schouders terecht, naast het verzorgen en voederen”, zegt Marc stellig. De duiven in de stad zijn volgens hen ook nakomelingen van verdwaalde duiven waar eigenaars niet naar omkijken. “Dat zijn geen duiven uit het bos hoor. Op deze manier is er een wildgroei door verdwaalde duiven die zich dan maar nestelen waar ze terechtkomen.”

Duif is uitdaging

Wat de sperwers betreft moeten we ons volgens het VOC ook geen zorgen maken. “Dat ze in aantal dalen zou voor de biodiversiteit geen goed nieuws zijn. Het is nu eenmaal een roofvogel en ze eten dus dieren. Wat duiven betreft zullen ze enkel de zwakkere eten. Eentje die gekwetst is of ziek en zwak is. Een fitte duif is zelfs voor een vrouwelijke sperwer een grote uitdaging. De mannetjes kunnen hoogstens een merel aan.”