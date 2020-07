Het Mobiele Energiehuis staat voor je klaar in Steenhuffel Margo Koekoekx

25 juli 2020

19u04 0

Het Mobiele Energiehuis kan je vanaf maandag spotten in Londerzeel. Meer bepaald in Steenhuffel. Al wie vragen heeft over duurzame energie bij het bouwen of verbouwen kan er terecht voor gratis advies.

Zowel van 27 tot 31 juli als van 3 tot 7 augustus kan je terecht aan de parking in de Schoolstraat in Steenhuffel. Het Mobiele Energiehuis is open op maandag van 16 tot 19 uur, woensdag van 12 tot 15.30 uur en vrijdag van 9 tot 12 uur.