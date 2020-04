Handelaars krijgen 250 vloerstickers om afstand te houden Margo Koekoekx

29 april 2020

18u06 0 Londerzeel De gemeente Londerzeel heeft 250 vloerstickers besteld bij een lokale leverancier.

“De heropening van een winkel vraagt het nodige denkwerk en heel wat praktische voorbereidingen van zaakvoerders”, vertelt schepen van Lokale Economie Veerle Pas (CD&V). “Door enkele gratis vloerstickers ter beschikking te stellen, willen we hen helpen. De levering is voorzien nog vóór de verwachte heropening van de handelszaken op maandag 11 mei.”

Via een besloten Facebookgroep onder de lokale handelaars ‘Londernemen’ legde de gemeente haar oor bij de ondernemers zelf. “We willen luisteren naar wat de noden zijn van onze lokale ondernemers”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD). Door samen te brainstormen hopen ze de sector op korte én langere termijn te ondersteunen vanuit het gemeentebestuur. “De middelen zijn natuurlijk niet onbeperkt. Er moeten keuzes gemaakt worden binnen de krijtlijnen van het meerjarenplan”, zegt Moons.

De burgemeester roept dan ook op dat alle inwoners zich strikt houden aan de maatregelen. “Ook hun engagement hebben we nodig om het coronavirus in te dijken”, sluit ze af.

Handelszaken kunnen nog tot maandag 4 mei vloerstickers bestellen via de dienst Lokale Economie. Er is een maximum van 5 stickers per vestiging.