Half februari, en derde veroordeling dit jaar dreigt al voor twintiger WHW

14 februari 2020

14u11 0 Londerzeel Een twintiger uit Londerzeel dreigt al voor de derde keer in dit nog prille jaar veroordeeld te worden. Hij tekende verzet aan tegen zijn veroordeling tot 1 jaar cel voor enkele winkeldiefstallen.

Begin januari kreeg de man 14 maanden cel voor de diefstal van werfmateriaal. Tien dagen later werd hij veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel voor vier winkeldiefstallen in de Colruyt van Londerzeel. Telkens verstopte hij tabak of flessen sterke dranken onder zijn jas, om vervolgens aan de kassa een kleinigheid af te rekenen. Ook stal hij een mountainbike aan het OCMW van Kapelle-op-den-Bos. Nu dreigt hij een derde veroordeling op te lopen, aangezien hij verzet aantekende tegen een vroegere veroordeling bij verstek voor enkele winkeldiefstallen. De verdediging verzocht om mildheid. “Hij heeft een goede inborst, maar reageert slecht op tegenslagen. Hij heeft een zwaar verleden maar is nu echt op het goede pad”, aldus zijn advocate. Uitspraak op 3 maart.