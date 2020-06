Greg kijkt uit naar maandag om deuren van ‘t Centrum weer open te gooien “Kuisen is de eerste klus!” Margo Koekoekx

03 juni 2020

17u14 0 Londerzeel Het aantal klanten moet in sommige zaken gehalveerd worden om afstand te kunnen garanderen. Wie in het bezit is van een feestzaal, heeft daar net wat meer geluk mee. Greg Camerlinckx van ‘t Centrum aan de kerk Van Londerzeel ziet het tot nu rooskleurig in.

“Ik wacht nog even voordat ik echt van start ga met inrichten en dergelijke. Eerst zou ik het document van de veiligheidsraad willen doornemen. Wat ze verkondigen tijdens de persconferentie klinkt volgens mijn eerste indruk wel goed, maar soms is dat onvolledig”, zegt Greg. Eens alles zwart op wit kenbaar is vliegt hij erin. “Als we de feestzaal mogen gebruiken zullen we die gepast aankleden.” In de winter was het nog een winterbar waar je je meteen op een après ski waande, nu zal het eerder wat met palmbomen worden.

In het café is in normale omstandigheden plek voor 40 tot 50 klanten. “We hebben daarnet gemeten, nu zal dat aantal ongeveer halveren. Het terras is makkelijk aan te passen, we zijn alvast aan de slag gegaan met het kuisen van de grasmatten. Al het materiaal is nog in wintermodus, een grondige kuisbeurt is zeker nodig. Daar kunnen we alvast mee beginnen”, lacht hij. In de feestzaal zou Camerlinckx makkelijk 90 tot 100 personen kwijt kunnen. “Maar nu hoor ik dat bubbels tot 10 personen worden toegelaten, dan is het mogelijk nog meer want ik heb nu gerekend op tafels per vier personen. Het lijkt wat alsof ze de touwtjes uit handen geven ‘groepen tot tien personen mag, of dat bubbels zijn kunnen we toch moeilijk controleren’. Ik ga het verslag zeker aandachtig lezen om zeker te zijn dat ik alles volgens de regels doe”, klinkt het overtuigd.

‘t Centrum zal vanaf maandag 7 op 7 open zijn van 14u tot 1u. “Met de bijhorende jobstudenten. Dat zal nodig zijn want er zullen afstanden afgelegd worden!”