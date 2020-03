Gouverneur laat samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening vernietigen Margo Koekoekx

05 maart 2020

19u02 0 Londerzeel De Gouverneur laat de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening vernietigen. Oppositiepartij N-VA kaartte aan dat er geen motivatie werd meegegeven waarom ze al dan niet voor de kandidaten kozen. “Wij wisten niet eens dat er 33 kandidaten waren”, zegt Nadia Sminate (N-VA). “Daarnaast is er sprake van belangenvermenging en N-VA stapte hiervoor naar de gouverneur.”

“We hebben de meerderheid herhaaldelijk gewezen op het feit dat ze een grote fout begaan”, zegt Nadia Sminate. “Regels zijn er voor iedereen en dus ook voor een schepencollege.”

Burgemeester Conny Moons (LWD): “Wij hebben inderdaad bericht gekregen van de gouverneur. We zullen dat arbeidsintensieve werk omtrent de motiveringen van alle kandidaten uitvoeren zoals gevraagd. Dat is inderdaad zo vastgelegd in de wet maar ik kan u verzekeren dat dat in de praktijk bij heel veel gemeenten ook niet op die manier gebeurde. Om hieraan te voldoen agendeerden we het op het volgende college. We zullen onze keuze voorleggen op de volgende gemeenteraad. Dat zou moeten lukken.”



Volgens Moons is er absoluut geen sprake van belangenvermenging. In de eerste lijst die ze wilden voorleggen tijdens de gemeenteraad waar N-VA opstapte was inderdaad een bloedverwantschap in eerste graad. “Maar die persoon stond zelfs niet op de lijst die we effectief ter stemming legden. Van belangenvermenging is dus absoluut geen sprake.”