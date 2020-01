Gemeenteraad Londerzeel keurt bodycams voor politie goed SHVM MKV

29 januari 2020

06u00 0 Londerzeel De gemeenteraad van Londerzeel heeft dinsdagavond het licht op groen gezet voor het gebruik van bodycams door de politie. De gemeente was al een tijdje bezig met het plan, maar de vechtpartij van afgelopen vrijdag zorgde voor een stroomversnelling in het maken van die beslissing.

Burgemeester Conny Moons (LWD) rolde samen met de lokale politie K-L-M en het parket Halle-Vilvoorde een actieplan uit naar aanleiding van de vechtpartij in Londerzeel op vrijdag. Daarbij zal er onder andere naar de thuissituatie van de betrokken jongeren gekeken worden en zal er overleg gepleegd worden met verschillende scholen. Verder wordt ook de aanwezigheid van de politie op risicogevoelige plaatsen opgedreven en zullen er extra camera’s ingezet worden.

Daarbij komt nu dat agenten voortaan bodycams mogen dragen. De bestelling van de tien nieuwe cams, alsook van de bijbehorende server en software, is inmiddels al geplaatst. Het totale kostenplaatje voor de uitrusting bedraagt zo’n kleine 11.500 euro. De levering van de cams zou eind februari plaatsvinden, maar vanaf woensdag 29 januari is het gebruik van bodycams al volledig reglementair in orde.