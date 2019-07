Gemeentebestuur stuurt beleidsplan bij na protest: zeven clubs mogen toch in turnzaal Ter Elst blijven sporten DBS

11 juli 2019

10u32 0 Londerzeel Zeven gemeentelijke sportclubs mogen dan toch hun vertrouwde stek in de turnzaal van school Ter Elst behouden. Zij hadden volgens het nieuwe beleidsplan bij aanvang van het seizoen 2020-2021 nochtans verplicht moeten migreren naar een andere sportlocatie. Volgens oppositiepartij N-VA keerde de meerderheid op zijn stappen terug na hun tussenkomst en vele klachten, volgens LWD werden de bezorgdheden gewoon ‘verzoend met de geest van het beleidsplan’.

De zeven sportclubs kregen het nieuws te horen in het kader van het ‘beleidsplan sportinfrastructuur’ dat een paar weken geleden werd voorgesteld. De gemeente wilde enkel nog investeren in drie sportpolen: Sportoase De Lijster en Verma voor binnensporten en Schaselberg voor openluchtsporten. Al snel bleek dat een aantal Steenhuffelse sportclubs het niet zagen zitten om hun vertrouwde stek in de turnzaal van school Ter Elst op te geven.

“Deze maatregel kwam uit het niets en zonder enig overleg met de betrokkene sportverenigingen”, zegt oppositieraadslid Jimmy Aelbrecht (N-VA). “Wanneer je weet dat de sportzaal in totaal bijna 500 keer in 2018 gereserveerd werd en goed is voor 2.000 sporturen was de beslissing van het gemeentebestuur een doorn in het oog voor de aanwezige sportclubs. Deze ondoordachte beslissing impliceerde dat twee badmintonclubs, drie volleybalclubs, een turnkring en een voetbalclub een ander onderkomen zouden moeten zoeken. Dankzij onze doortastende tussenkomst en de vele klachten die de verenigingen aan het gemeentebestuur adresseerde, werd er dan toch nog overleg gepleegd tussen de directie van Ter Elst, de betrokken sportclubs en de bevoegde schepen.”

Volgens het gemeentebestuur kwam de koerswijziging er op een enigszins andere manier. Gemeenteraadslid Arnold Rottiers (LWD), zelf ook woonachtig in Steenhuffel, werd door heel wat bezorgde dorpsgenoten aangesproken. Hij kon de argumenten wel begrijpen. “Historisch gezien is Steenhuffel de enige deelgemeente waar geen gemeentelijke sportinfrastructuur aanwezig is. Vandaar dat de sportzaal van Ter Elst al jaren gebruikt wordt door zeven sportclubs. En voor veel van hun leden is die lokale aanwezigheid een hoofdreden om te komen. Denk maar aan de leden van de atletiekclub, die wekelijks een avond te voet naar hun zumbales gaan”.

Uiteindelijk werd in samenspraak met sportschepen Dimi Robbyns (LWD) bijgestuurd en de zwarte piet in één beweging meteen ook doorgeschoven. “De huidige problemen vinden hun oorzaak in slechte afspraken uit het verleden”, klinkt het.

De betrokken clubs en de schooldirectie konden zich vinden in een bijgestuurd voorstel met een aantal voorwaarden die intussen ook werden goedgekeurd door de gemeenteraad. “Door dit akkoord kunnen de zeven huidige clubs niet enkel voor hun jeugdwerking, maar ook voor hun volwassenenwerking in Ter Elst blijven. Dit aan huurprijzen identiek aan deze van de nabijgelegen Vermahal, zodat alle Londerzeelse clubs gelijk behandeld worden. Ook zal Ter Elst opgenomen worden in het standaard toegangsbeheerssysteem van alle sportinfrastructuur. Tenslotte zal er per avond maar één club als hoofdhuurder optreden en alle verantwoordelijkheid nemen voor eventuele schade”, aldus Robbyns.