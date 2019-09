Gemeentebestuur schakelt inwonerspanel in ‘om te weten wat er leeft’ DBS

03 september 2019

14u11 0 Londerzeel De gemeente Londerzeel start met een inwonerspanel. “We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om te weten wat er leeft in de gemeente om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken”, klinkt het. Daarom werd door de gemeenteraad in juni een nieuw inspraakreglement goedgekeurd.

Om op regelmatige basis de vinger aan de pols te houden, start het gemeentebestuur binnenkort met het inwonerspanel ‘De adviseurs.’ Dit panel is een groep van 1.350 willekeurig geselecteerde inwoners die een aantal keer per jaar hun mening en adviezen kunnen geven over thema’s als sport, dienstverlening, mobiliteit, cultuur…

Het inwonerspanel wordt voor verschillende vormen van advies ingezet: om te polsen naar de prioriteiten bij de inwoners, om na te gaan hoe bepaalde zaken geëvalueerd worden, als klankbord of als inspiratiebron. Het panel vormt voor de gemeente een burgeradviesraad.

Er worden 1.350 inwoners geselecteerd. Zij ontvangen in november een brief met de uitnodiging om deel te nemen. Deelnemen zal zowel online als telefonisch kunnen.

Enkel inwoners die een uitnodiging ontvangen, kunnen deelnemen.

De huidige adviesraden behouden hun werking tot op het moment dat dit nieuwe participatieconcept van start gaat. De wettelijk verplichte adviesraden (jeugdadviesraad, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en het Lokaal Overleg Kinderopvang) blijven behouden.

