Gemeente zoekt nog altijd ‘maskermakers’ Margo Koekoekx

24 april 2020

11u54 0 Londerzeel De gemeente Londerzeel wil elke bewoner een herbruikbaar mondmasker kunnen geven. Daarvoor zoeken ze ook nog supermakers om de supermaskers te maken. Ook plaatsten ze een bestelling om nog meer maskers te bekomen.

De Gemeente Londerzeel heeft beslist om herbruikbare maskers aan te kopen voor elke inwoner.

De aankoop en levering van de mondmaskers vergt de nodige tijd en organisatie. Wat de concrete plannen zijn, wordt later nog gecommuniceerd.

Superma(s)kers gezocht

Verder blijven ze inzetten op het zelf vervaardigen van mondmaskers. Vrijwilligers die kunnen werken met een naaimachine, kunnen daarbij helpen. Al het materiaal wordt door de Gemeente Londerzeel ter beschikking gesteld, samen met een praktische handleiding.

Geen naaimachine in je bezit? Ook dan mag je contact opnemen. De kans bestaat namelijk dat de gemeente je er één ter beschikking kan stellen. Burgemeester Conny Moons (LWD): “De samenhang en de verbondenheid tussen onze inwoners is hartverwarmend. Ook nu maken zij mee het verschil want samen kunnen we zoveel meer.”