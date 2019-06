Gemeente zet ‘te dure’ kleinschalige opvang asielzoekers stop DBS

06 juni 2019

13u00 0 Londerzeel Londerzeel gaat de kleinschalige opvang voor asielzoekers laten uitdoven. De kost loopt voor de gemeente te hoog op door het wegvallen van de subsidies. Het pand in de Zwaluwstraat heeft al een andere bestemming en de woning in de Kerkhofstraat zal na de verhuis van het huidige gezin geïntegreerd worden in de openbare OCMW-site aan het rusthuis.

In 2017, toen de asiel- en migratiecrisis volop woedde, startte het Londerzeelse OCMW met een Lokaal Opvang Initiatief (LOI). Zowel in de Zwaluwstraat als in de Kerkhofstraat werd een pand omgebouwd tot opvanghuis, prioritair gericht op de integratie van asielzoekers die zeker in België mochten blijven. De federale overheid nam de financiële kosten voor haar rekening.

Sinds eind 2018 heeft de regering nieuwe regels opgelegd voor dergelijke LOI-woningen. De hogere overheid besliste tevens tot het geleidelijk afbouwen van de LOI-infrastructuur, alsook tot het tijdelijk stopzetten van hervestiging. Omdat ook de toestroom aan nieuwe asielzoekers drastisch was verminderd, besloot men de omkadering en subsidiëring van gemeentelijke initiatieven stop te zetten.

Binnen deze gewijzigde context heeft het nieuwe gemeentebestuur onmiddellijk actie genomen. Schepen van Sociale Zaken Els Van Den Broeck (LWD) licht toe: “Het uitbaten van dergelijk opvanghuis is zeer intensief. Door het verdwijnen van de subsidies zouden alle inspanningen op de gemeente zelf vallen. En iedereen weet dat onze gemeentefinanciën zich in een precaire situatie bevinden.”

Omdat de bewoners niet langer de begeleiding konden krijgen waarop ze recht hebben, besloot het college om het LOI-verhaal in Londerzeel te laten uitdoven. “Het pand in de Zwaluwstraat werd begin dit jaar al omgevormd als transitwoning voor mensen die het moeilijk hebben en bij het OCMW gekend zijn. Wanneer ook het huidige gezin in de Kerkhofstraat verhuist, zullen we het pand niet opnieuw ter beschikking stellen voor verdere opvang. We zullen dan de nodige renovatiewerken laten uitvoeren en het pand integreren in de openbare OCMW-site aan het rusthuis. Er zijn al mogelijke plannen voor herbestemming.”

