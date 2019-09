Gemeente verplicht aannemers opgepompt water te hergebruiken DBS

03 september 2019

14u03 0 Londerzeel Londerzeel verplicht aannemers die bij bouwwerven grondwater oppompen voortaan om dit op het terrein zelf of in een nabije gracht te lozen. Volgend jaar worden aannemers bij werven die minstens 14 dagen duren, zelfs verplicht om te zorgen voor een vat van minimaal 1.000 liter om water op te vangen en dit ter beschikking te stellen voor het besproeien van planten en groenten.

Wegens de aanhoudende droogte en de oproepen aan inwoners om spaarzaam om te springen met water vindt het gemeentebestuur het niet langer aanvaardbaar dat aannemers opgepompt grondwater in de riolering lozen. Daarom wordt bij aanvragen tot omgevingsvergunningen hiervoor sinds deze zomer opgelegd om het water opnieuw te laten infiltreren in de directe omgeving.

“Bij wegenwerken en de aanleg van een kelder of ondergrondse garage dient men vaak het grondwater op te pompen om de bouwplaats plaatselijk droog te houden”, zegt schepen Leen Van Aken (Groen). “Traditioneel worden bij dergelijke bronbemaling duizenden liters grondwater rechtstreeks in de riolering geloosd. De aanvrager moet hiervoor zelfs betalen aan de rioleringsmaatschappij. Dat is toch al te gek als je weet dat we elke druppel water goed kunnen gebruiken in deze tijden van droogte. Ons uitgangspunt is dat we het water in de directe omgeving terug willen laten infiltreren.”

Vanaf volgende zomer wil het gemeentebestuur nog verder gaan en verplicht het ook aannemers van grotere werven om het water te hergebruiken. “Bij werven die meer dan 14 dagen duren, leggen we op dat de aannemer een vat van 1000 liter voorziet met een kraantje”, legt burgemeester Conny Moons (LWD), die ook bevoegd is voor openbare werken, uit. “Het water kan dan afgehaald worden, enkel voor het besproeien van planten en groenten. We denken hierbij in eerste instantie aan land- en tuinbouwers.”

Via de gemeentelijke website zal je kunnen opzoeken waar en hoeveel water kan opgehaald worden. Het water zelf is niet drinkbaar en mag niet gebruikt worden voor het besproeien van gazon of het vullen van zwembaden. Wel zal gemeld worden of het ook ter beschikking staat van buurtbewoners voor het vullen van een regenwaterput.

“We starten deze bijkomende verplichting tot hergebruik van grondwater bij het ingaan van het zomeruur in 2020. Zo hebben we nog voldoende tijd om te sensibiliseren. In maart 2020 voorzien we een ruime campagne zodat de aannemers effectief kunnen starten vanaf april. Dit zal dan elke zomerperiode duren tot bij het ingaan van het winteruur”, aldus nog schepen Van Aken.