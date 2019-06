Gemeente neemt maatregelen tegen hitte DBS

24 juni 2019

14u17 2 Londerzeel Ook de gemeente Londerzeel neemt maatregelen tegen de hitte om de meest kwetsbaren te beschermen en inwoners te sensibiliseren. Maaltijdbedelers zijn extra aandachtig, rusthuisbewoners krijgen extra vocht en gemeentearbeiders werken volgens de zomerregeling.

Zo zijn de medewerkers van de poetsdienst en de maaltijdbedelers aan huis extra aandachtig als ze bij ouderen en hulpbehoevenden aan huis komen. Probleemsituaties worden meteen gesignaleerd aan de maatschappelijk werkers van het Zorg- en Welzijnsloket, zodat onmiddellijk de nodige bijstand kan verleend worden.

Ook in woonzorgcentrum Herfstvreugde en de assistentiewoningen Eikenhof worden al sinds vrijdag extra maatregelen genomen. Familieleden en bezoekers werden via affiches gesensibiliseerd en de medewerkers van het woonzorgcentrum hebben aangepaste werkvoorschriften gekregen. De kamertemperatuur en de temperatuur in de leefruimtes wordt gemeten en geregistreerd en bewoners worden gestimuleerd om een koele ruimte op te zoeken. Er wordt ook gezorgd dat de bewoners extra vocht innemen. Dat kan door het eten van watermeloen, ijsjes en het drinken van gekoelde dranken.

De arbeiders van de gemeentelijke technische diensten werken alvast vanaf vandaag tot en met vrijdag 28 juni volgens de zomerregeling. Daarbij beginnen ze telkens al om 6 uur.

