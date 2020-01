Gemeente Londerzeel geeft tips over herbruikbare bekers MKV

01 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 geldt het verbod op wegwerpbekers in plastic. Londerzeel geeft op de gemeentelijke website tips voor organisaties die vanaf heden op zoek moeten naar herbruikbare bekers. Aangezien de aankoop wel een kostenplaatje met zich meebrengt, kan je ze ook huren bij een brouwer in de buurt, bij Jeugdhuis Onder De Toren of bij andere organisaties.

Organiseer je bijvoorbeeld een buurtfeest of een evenement met uitsluitend volwassenen? Dan is het gebruik van glas nog altijd toegelaten.

Meer informatie vind je op de website www.londerzeel.be/wegwerpbekers-niet-meer-toegestaan.