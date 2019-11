Gemeente houdt grote (g)rondvraag over bodemvervuiling MKV

05 november 2019

Londerzeel is één van de 85 gemeenten die meedoet aan de grote (g)rondvraag. Zo kan u via de website degrotegrondvraag.be te weten komen hoe het gesteld is met uw bodem. Wanneer je je gemeente, straat en huisnummer invoert krijg je op een kaart te zien in welke categorie uw grond zich bevindt. Dat gaat via een kleurcode van rood tot groen.

Gezonde grond

Het doel van de grote grondvraag is het opsporen van te saneren gronden en het weer gezond maken van elke vierkante meter grond.

De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) verwittigt je ruim op voorhand wanneer je een onderzoeksplicht hebt. Met De Grote Grondvraag kom je te weten of er informatie over de bodemkwaliteit beschikbaar is. Zo sta je later niet voor verrassingen wanneer je de boodschap krijgt dat je verplicht een onderzoek moet uitvoeren.