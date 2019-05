Gemeente doopt gevaarlijke kasseienweg om tot fietsstraat: “Dit moet veiliger gevoel geven” Bestuur ziet ingreep als opstap naar heraanleg centrum Dimitri Berlanger

28 mei 2019

16u37 0 Londerzeel Londerzeel krijgt een eerste fietsstraat… op de kasseien in het centrum. Vanaf 1 juli is de fietser koning in de Dorpsstraat, Kerkstraat en Markt. Laveren is er echter de boodschap, want de kasseien zouden niet misstaan op het parcours van Parijs-Roubaix. Volgens burgemeester Conny Moons (LWD) blijft het de bedoeling om de stenen te verwijderen, maar een timing voor het project is er nog niet. “Door er een fietsstraat van te maken willen we de zwakke weggebruiker alvast een veiliger gevoel geven.”

Fietsen in het centrum van Londerzeel, het is geen makkie met de kasseien en het drukke verkeer. Je moet al een echte ‘kasseivreter’ zijn om er met de glimlach te fietsen. Dikwijls zie je fietsers slalommen om zoveel mogelijk obstakels te ontwijken. Dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties.

Voorrang voor fietsers

Daarom worden vanaf 1 juli de Dorpsstraat, Kerkstraat en Markt tot aan de Gildenstraat en Brusselsestraat omgevormd tot fietsstraten. In een fietsstraat zijn auto’s en andere motorvoertuigen welkom, maar zijn fietsers koning. “Het éénrichtingsverkeer in de Dorpsstraat vanaf café Luyckx, Kerkstraat en Markt blijft behouden”, legt schepen van Mobiliteit Dimi Robbyns (LWD) uit. “Fietsers zullen er echter de volledige rijbaan mogen gebruiken. Auto’s of ander gemotoriseerd verkeer mogen in een fietsstraat een fietser niet inhalen en mogen niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden. Fietsers die in een éénrichtingsstraat tegen de richting in rijden, moeten het verkeer uit de andere richting wel altijd door laten.”

Die kasseistenen zijn versleten én gevaarlijk. Je moet opletten dat je niet tussen de diepe groeven geraakt met je banden of je smakt tegen de grond Conny Moons (LWD)

De gemeente hoopt op deze manier meer inwoners aan te sporen om de fiets te nemen en het dorpscentrum aantrekkelijker te maken. “De fietsstraat is geen oplossing voor de moeilijk begaanbare en berijdbare kasseien, maar is wel een eerste stap in de goede richting voor een veiliger verkeer in het centrum”, klinkt het.

Kasseien moeten weg

Drie jaar geleden klonk het nog bij het toenmalig schepen van Mobiliteit Tom Troch (toen sp.a, nu PRO1840) dat de stenen verwijderd zouden worden wegens ‘té gevaarlijk’. “We hebben begin deze legislatuur al samen gezeten met een studiebureau om een nieuwe visie op de herinrichting van Londerzeel Dorp uit te tekenen. Een eerste ontwerp gaan we nu bekijken”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD).

Een concrete timing is er nog niet. “Maar dat er iets mee moet gebeuren, mag duidelijk zijn. De stenen zijn versleten én gevaarlijk”, aldus Moons. “Je bent uit elkaar gerammeld voor je op je eindbestemming bent. Je moet opletten dat je niet tussen de diepe groeven geraakt met je banden of je smakt tegen de grond.”

Dat het een dossier lijkt van lange adem, heeft zo zijn redenen volgens Moons. “Ook Aquafin is betrokken partij, want ook de riolering zal aangepakt moeten worden. Ik heb mij laten vertellen dat er zelfs nog een gemetselde rioleringsbekisting onder steekt. Er komt dus wel wat bij kijken.”

De ingreep om de centrumstraten om te vormen tot fietsstraat is geen sluitstuk maar ‘een begin van’, aldus de burgemeester. “We willen het in eerste instantie voor de fietsers al veiliger maken en hen ook een veiliger gevoel geven.”