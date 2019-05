Geen strafvermindering voor fotograaf die naar kinderporno surft met andermans internetverbinding WHW

28 mei 2019

14u39 0 Londerzeel Een fotograaf uit Londerzeel is door het hof van beroep veroordeeld tot twee jaar cel voor het bezit van kinderporno. Hij gebruikte andermans wifi om kinderporno te bekijken. In eerste aanleg kreeg hij hiervoor dezelfde straf.

Dirk V.D.B. zit een celstraf uit van zes jaar die hij opliep in Gent. Daar werd hij veroordeeld voor het bezit en de verspreiding van kinderporno, het aanzetten tot ontucht, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van minderjarige en mensenhandel. Eerder werd hij vervolgd voor de oplichting van tientallen jonge meisjes die hij een modellencarrière had beloofd. Hiervoor werd hij echter vrijgesproken omdat hij niet de intentie zou gehad hebben om hen op te lichten.

32 keer andermans internet gebruikt

Ondertussen had de man zich echter met andere laakbare praktijken beziggehouden. V.D.B. werd in de periode 2009-2012 drie keer op de openbare weg betrapt met zijn laptop. Een eerste keer werd in het Antwerpse kinderporno bij hem gevonden. In september 2011 merkten agenten hem op in zijn wagen op de parking van Kruibeke. Meteen controleerden ze zijn laptop: er werd opnieuw kinderporno aangetroffen. Nog geen jaar later, in juni 2012, troffen agenten hem aan voor een huis in de Sint Genovevastraat in Steenhuffel. Hij verklaarde dat hij zijn e-mails aan het checken was, maar op zijn laptop werd opnieuw kinderporno gevonden. De man surfte 32 keer via andermans internetverbinding. Daarom werd hij ook veroordeeld voor hacking. Na zijn veroordeling tot twee jaar cel had hij beroep aangetekend. De verdediging had gevraagd om de opslorping met de straf die hij in Gent had gekregen. Hier ging het hof van beroep niet op in.