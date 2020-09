Geen evenementen meer dit jaar: kerstmarkt wordt Kerst-Bingo Margo Koekoekx

28 september 2020

10u35 0 Londerzeel Een heleboel kermissen en jaarmarkten kregen al een resolute ‘njet’ in Londerzeel. Datzelfde geldt nu ook voor de evenementen van de laatste maanden van 2020. Ook de populaire kerstmarkt gaat dus niet door. Daar komt hoogstwaarschijnlijk een alternatief voor in de plaats: de Kerst-Bingo.

De oktoberkermis in Malderen van 10 tot 12 oktober, de novemberkermis in Steenhuffel van 7 en 8 november gaan beide niet door. Net als de kerstmarkten.

Bij veel inwoners klinkt groot ongenoegen over die beslissing omdat ze in andere gemeenten wel lokale evenementen zoals kleinschalige kermissen zien opduiken. “De organisatie van de kerstmarkt in het centrum gaf zelf al aan dat ze de maatregelen geen haalbare kaart vinden”, steunt schepen Veerle Pas (CD&V). “Maar ze werken aan een leuk alternatief.”

Kim Van den Elsen van café De Palm stemt in: “Annelies Engels en ikzelf organiseren die kerstmarkt telkens met verenigingen, lokale handelaars en plaatselijke horeca. Maar die regels om alles coronaproof te laten doorgaan. Nee. Om maar een paar voorbeelden te geven: je mag maximaal 400 personen toelaten. Dan moet je al een in- en uitgang hebben en vrijwilligers die de aanwezigen tellen en continue alles ontsmetten. Je moet voor iedereen zitplaatsen voorzien want statafels mogen niet. De politie vreest ook voor overlast. We besloten dus om een jaartje over te slaan.” Dat overslaan gaat enkel over de traditionele kerstmarkt. “We gaan dit jaar waarschijnlijk voor een Kerst-Bingo. Daarbij zullen mensen vanop de terrassen kunnen deelnemen en roepen we dan de nummertjes af via de micro vanop de trappen van het gemeentehuis. Dat zal ook tof zijn. Al mogen we niet dansen, jammer! Maar iedereen kan zitten. En de prijzen komen van de lokale handelaars.”

Ze hopen nu al dat het virus uit het zicht gaat zijn eind 2021 en dat ze dan extra hard kunnen inzetten op de kerstmarkt. “De Kerst-Bingo zal ons minder kosten, dus dan hebben we hopelijk meer budget voor het jaar erop”, klinkt het optimistisch bij Kim.

Het traditioneel ophangen van de kerstballen in de boom na de mis in Sint-Jozef gaat waarschijnlijk wel door.